Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ
Вероятнее всего, уволенные в запас иностранцы могут занять офицерские должности.

Известно, что в Вооружённых силах Украины проходят военную службу граждане из Латинской Америки (в особенности - Колумбии), а также других государств, союзных для Запада. Украинское законодательство разрешает приём на военную службу иностранцев без гражданства Украины, но только на должностях рядового и сержантского состава.

Вчера стало известно, что Владимир Зеленский подписал одобренный Верховной Радой Украины законопроект, разрешающий иностранным гражданам занимать офицерские должности в составе Вооружённых сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Как уже ранее говорил заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернов, уволенные в запас иностранцы из союзных для Киева государств вполне могли бы занимать офицерские должности. Скорее всего, речь идёт о тыловых и других должностях, не связанных с участием в боях вдоль линии боевого соприкосновения.

Официально в пояснительной записке к законопроекту, необходимость законодательных изменений объясняется сложной оперативной обстановкой, требующей значительного увеличения численности боевого состава украинской армии и других военных формирований.

#украина #всу #зеленский
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
8
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
4
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
Инженер Google заявил, что графические процессоры в дата центрах имеют очень короткий срок службы
5
В Амазонке найден затерянный португальский город, скрывавшийся 250 лет
+
Baidu: Если пузырь искусственного интеллекта лопнет, то 99% компаний обанкротятся
5
OpenAI к декабрю готовит запуск новой модели ИИ в 100 раз мощнее GPT-4
+
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
+
Honor может первой представить флагман с камерами 50+50+50+200 Мп
+
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
1
Samsung Galaxy S24 взломали на соревновании среди белых хакеров «Pwn2Own Ireland 2024»
+
Xiaomi Mi 15 получит ультратонкие рамки, которые превосходят даже iPhone 16 Pro
+
Google хочет, чтобы все телефоны на базе Android имели 7 лет обновлений
3
Samsung установит в Galaxy S25 дисплеи хуже, чем поставляет для iPhone 16 и Pixel 9
1
The Wall Street Journal: Илон Маск поддерживает связи с Путиным
+
Китай планирует отправить первых туристов в космос в 2027 году
+
Состоялся релиз браузера Vivaldi 7.0 с переработанным интерфейсом и удобным доступом к Youtube
+
TNI: Мужчины призывного возраста покидают Украину, а в ВСУ увеличиваются случаи дезертирства
1

Популярные статьи

Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
128
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
8
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
31
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
10
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
7
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
2
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
+

Сейчас обсуждают

шопоголик
09:28
Ноутбучность заметна только в обновлении Виндоус.18 часов выпало из жизни. А в использовании довольно бодренький комп. Олдам на коре Дуо можно пересаживаться.
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
wooopggabg
09:28
Дебилушка, ты в сознание хоть приходишь когда авто переводом пользуешься? Какие ПЗС матрицы?
Предстоящий AMD Ryzen 9000X3D будет использовать так называемую "инвертированную" ПЗС-матрицу
Vito Vago
09:20
Эту "новость" уже выкладывают несколько раз в день!
Rheinmetall строит на территории Украины четыре военных завода
шопоголик
09:19
Я сильно разорился на энергопотреблении 29 вт за полтора косаря.
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
Иван
09:18
при оптимизации производительности всего до 90 процентов он будет уже служить в разы дольше. так же как и с лампами накаливания на 48 Вольт которые подключают 32 чтобы они светили очень долго. иногда ...
Инженер Google заявил, что графические процессоры в дата центрах имеют очень короткий срок службы
шопоголик
09:17
На болиде нельзя ездить по дорогам общего пользования.
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
шопоголик
09:16
Наконец в ваших комментариях стало меньше букв. Конкретика закончилась и началась речь о предпочтениях. Человек купил тот процессор что и хотел. Каким образом ваше мнение об этом факте может повлиять ...
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
Вадим Менлязов
09:11
Пусть достраивают , а потом узнать координаты и отправить туда 2-3 кинжала.
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
шопоголик
09:05
Я и учусь на чужих ошибках. У прошаренного парня эта плата лежит с формулировкой: "Отдам на запчасти". Ему трудно было подключить дисковод.
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
Morph
08:54
Играл начиная с первой части, третью пропустил. Улучшения интересные, графика хороша, но могла быть лучше. Так не шустро работает даже на 3080ти в 3к. А в общем в жанре пошаговых стратегий ничего не м...
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем