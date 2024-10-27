Вероятнее всего, уволенные в запас иностранцы могут занять офицерские должности.

Известно, что в Вооружённых силах Украины проходят военную службу граждане из Латинской Америки (в особенности - Колумбии), а также других государств, союзных для Запада. Украинское законодательство разрешает приём на военную службу иностранцев без гражданства Украины, но только на должностях рядового и сержантского состава.

Вчера стало известно, что Владимир Зеленский подписал одобренный Верховной Радой Украины законопроект, разрешающий иностранным гражданам занимать офицерские должности в составе Вооружённых сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Как уже ранее говорил заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернов, уволенные в запас иностранцы из союзных для Киева государств вполне могли бы занимать офицерские должности. Скорее всего, речь идёт о тыловых и других должностях, не связанных с участием в боях вдоль линии боевого соприкосновения.

Официально в пояснительной записке к законопроекту, необходимость законодательных изменений объясняется сложной оперативной обстановкой, требующей значительного увеличения численности боевого состава украинской армии и других военных формирований.