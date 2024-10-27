Один из них уже запущен, второй на подходе. Ещё два запланированы.

В 2024 году на территории Украины начал работать первый военный завод, построенный немецким оборонным концерном Rheinmetall. В марте текущего года генеральный директор компании Армин Паппергер сообщил о планах построить на украинских территориях как минимум четыре военных завода.

Вчера глава немецкой компании подтвердил, что первый военный завод на территории Украины был успешно запущен и до конца года украинское предприятие будет производить современные боевые машины пехоты Lynx в количестве десяти единиц

Lynx - немецкая боевая бронированная машина, впервые представленная в 2016 году. С 2022 года стоит на вооружении немецкой армии. Броневик находится на гусеничной платформе и, по официальным заявлениям, сочетает в себя дешевизну, эффективность, надёжность, а также простоту в использовании.

Сам Паппергер охарактеризовал «Украинскую оборонную промышленность», как надёжного партнёра. По словам его словам, всего на украинских территориях будут построены четыре военных завода различной специализации:

производство и обслуживание военной техники (запущен);

производство пороха (вскоре запустят);

изготовление боеприпасов (запланирован);

производство систем противовоздушной обороны (запланирован)

Генеральный директор Rheinmetall добавил, что второй завод уже «на подходе» и он настаивает на ускорении строительства, поскольку у них нет времени и возможности терять его, учитывая тенденции в зоне боевых действий.