Украинские власти непублично запрашивали данную технику.

Известно, что в 2022 - 2023 годах Польша поставила Вооружённым силам Украины сотни советских танков. На замену им польская армия заказала у Южной Кореи новейшие K2 «Чёрная пантера», являющиеся единственным представителем танков четвёртого поколения, которые производятся в больших масштабах. Стоимость одного такого танка составляет около 8,5 миллионов долларов, а всего в мире их менее 300 единиц (принят на вооружение южнокорейской армии в 2014 году).

Президент Польши Анджей Дуда исключил передачу данной техники Украине. По его словам, в Варшаве не рассматривают какой-либо сценарий отправки Киеву оружия, которое польские власти приобрели за миллиарды злотых из карманов налогоплательщиков. Он подчеркнул, что полученные южнокорейские танки предназначены для обеспечения безопасности и обороны Республики Польша.

Причём польский президент признал, что украинское правительство действительно просило передать им новейшее оружие.

На текущий момент Польша имеет на своём вооружении 62 танка K2 «Чёрная пантера», последняя поставка (шесть единиц) произошла в начале октября. На этом польское правительство останавливаться не собирается и помимо уже заказанных 180 современных танков страна планирует заказать ещё столько же. Более того, Варшава заинтересована в том, чтобы наладить производство южнокорейских танков на своих территориях по лицензии Сеула. Если ситуация продолжит развиваться в том же темпе, то через несколько лет Польша может заполучить серьёзный арсенал самых современных танков.