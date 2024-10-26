Страна переключается на европейскую энергетическую систему и выходит из БРЭЛЛ, тем самым лишив российский регион возможности получать или передавать энергию с остальной части России.

Не так давно министерство энергетики Литвы объявило об исключении из списка важных для национальной безопасности объектов линии электропередач, связывающие страну с Россией и Белоруссией. Всё это на фоне запланированного Вильнюсом подключения к европейской энергетической системе, которое состоится уже 9 февраля 2025 года, когда страна окончательно начнёт работать только с европейскими энергокомпаниями. До этого Литва зависела от поставок российской электроэнергии.

Оператор литовских электросетей LITGRID объявил о планах весной 2025 года демонтировать все линии электропередач, связывающие Литву с Белоруссией и Калининградом. Речь идёт о семи линиях мощностью 330 киловольт.

Стоит отметить, что Литва добросовестно исполнила свои обязанности в рамках БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), которая предусматривает синхронный режим работы энергетических систем данных стран. Балтийская страна уведомила о своём решении предварительно, а отключение от синхронной системы произойдёт на следующий день после истечения заключённого договора.

Таким образом Калининградская область, энергоснабжение которой обеспечивалось в том числе за счёт транзита электроэнергии через белорусские и балтийские территории, теперь будет полагаться исключительно на местные источники электрогенерации - Балтийская АЭС и Приморская ТЭС, поскольку не имеет сухопутного коридора для связи с остальной частью России.