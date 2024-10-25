На текущий момент строительство завершено на 80%.

В 2022 году Вооружённые силы Украины начали массово использовать ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar, совладелец которой - Сельчук Байрактар, муж Сюмеййе Эрдоган (дочь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана). Однако уже осенью 2023 года украинская армия не могла с такой же эффективностью использовать турецкие дроны, а в сети перестали публиковаться видео с работой Bayraktar в зоне боевых действий. Тем не менее, к тому времени Киев согласовал с компанией строительство их завода на территории Украины.

Главный исполнительный директор Baykar Халюк Байрактар в интервью Reuters заявил, что их компания завершила строительство украинского завода по производству ударных дронов Bayraktar на 80%. Предприятие планируют запустить в августе 2025 года, трудоустроив 500 человек. Примечательно, что стало известно место расположения завода - Киевская область.

В планах турецкой компании вывести стартовое производство данного завода на уровень 120 беспилотников Bayraktar в год. При этом пока руководство не определилось, какая модификация дрона будет производиться на заводе - Bayraktar TB2 (первый полёт - 2014 год) или Bayraktar TB3 (первый полёт - 2023 год). Вероятнее всего, исходить будут от поступающих заказов на производство.