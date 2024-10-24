Об этом заявил Владимир Зеленский, позже информацию подтвердил американский президент Джо Байден.

После начала военной фазы российско-украинского конфликта на Западе было принято решение заморозить российские активы, основная масса которых находится в Европе, в частности в бельгийском депозитарии Euroclear. Речь идёт о сотнях миллиардов долларов, которые Россия не в состоянии вернуть, пока они не будут разморожены. Условие разморозки активов для Москвы неприемлемо: вывод российских войск с украинских территорий и репарации Киеву.

Впоследствии страны «Большой семёрки» (G7) разработали план, как можно безопасно задействовать российские активы, чтобы оказывать за их счёт военную помощь Украине. Было принято решение о выделении кредита на 50 миллиардов долларов, который будет покрыт доходами от замороженных российских активов, ежегодно приносящих от 3 до 5 миллиардов долларов.

Владимир Зеленский объявил о согласованном решении Соединённых Штатов Америки до конца года выделить Киеву 20 миллиардов долларов в рамках кредита от G7. Позже данное решение подтвердил американский президент Джо Байден, подчеркнув, что это станет напоминание для российского президента Владимира Путина. По словам политика, он лично руководил усилиями, чтобы добиться выделения Украине кредита общей суммой 50 миллиардов долларов, который будет обеспечиваться за счёт России.

По всей видимости, трудности, из-за которых Вашингтон мог снизить сумму выделяемых средств, были устранены. В текущих условиях G7 выполнит свои обязательства по предоставлению кредита в полной мере.

Предполагается, что кредит будет поделён как для экономических, так и военных потребностей Киева. Сумма будет распределена так, чтобы украинские власти могли финансировать свои бюджетные проекты, восстанавливать энергетическую инфраструктуру, а также размещать заказы на приобретение оружия. На государственный долг Украины транши отражаться не будут, поскольку погашать их будут исключительно за счёт замороженных российских активов.