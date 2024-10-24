Российский чиновник подчеркнул, что никто не требует от стран выбирать конкретную сторону.

Известно, что некоторые страны, претендующие на членство в Европейском союзе, в частности Турция (уже является членом НАТО) и Сербия недавно проявили свою заинтересованность по поводу вступления в БРИКС. Если в случае с Астаной страна подала уже заявление, Белград лишь рассматривает такую возможность, учитывая сложности с интеграцией в европейское сообщество.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность вступления в БРИКС стран НАТО или Европейского союза. По его словам, это не является препятствием для членства в экономическом сообществе. Российский чиновник подчеркнул, что никто не требует от претендующих на членство стран выбирать сторону.

Помимо этого Песков опроверг наличие в БРИКС стран, которая претендует на основополагающую роль «стержня» сообщества. Он считает, что как раз таки благодаря этой особенности членство в объединении является привлекательным для других государств.

Слухи о расколе внутри международной организации Дмитрий Песков также не подтвердил, напомнив, что в БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, а лишь ради собственных национальных интересов. Примечательно, что одной из целей экономического сообщества является дедолларизация, то есть процесс, направленный на замещение американского доллара в межнациональных расчётах.