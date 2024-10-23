Связано это с падением рождаемости, миграцией и последствиями боевых действий.

Точная численность населения Украины остаётся неизвестным в связи с тем, что последняя официальная перепись в стране проходила ещё в 2001 году. На тот момент речь шла о населении 48,9 миллиона человек. С тех пор население страны незначительно, но сокращалось из-за миграции. В 2014 году страна также лишилась нескольких регионов, а ситуация с миграцией усугубилась. На момент 1 января 2022 года Государственная служба статистики Украины оценивала численность населения страны в 34,5 миллионов человек, но уже в феврале ситуация в корне изменилась.

Директор Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии Флоренс Бауэр на пресс-конференции в Женеве сообщила о сокращении численности населения Украины с февраля 2022 года почти на 10 миллионов человек. По её словам, отъезд миллионов беженцев в совокупности с падением рождаемости и последствиями боевых действий привёл к сложной демографической ситуации в стране.

Как утверждает чиновник, на территории Украины один из самых низких показателей рождаемости: один ребёнок на одну женщину (в России коэффициент рождаемости составляет 1,5 ребёнка на одну женщину, необходимый минимум для положительной динамики - 2,1 ребёнка на одну женщину). В то же время из-за боевых действий страну покинули как минимум 6,7 миллионов человек.

Флоренс Бауэр подчеркнула, что для более точных результатов необходимо ждать завершения боевых действий, чтобы появилась возможность провести перепись населения.