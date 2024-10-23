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Nacvark
Минфин США анонсировали введение новых антироссийских санкций уже на следующей неделе
Они коснутся и тех кто, помогает Москве обходить санкции.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне анонсировали введение нового пакета антироссийских санкций уже на следующей неделе. Она подчеркнула, что с февраля 2022 года американские власти продолжают предпринимать беспрецедентные меры в отношении Москвы, ограничивая её доходы и возможности по обходу санкций.

По словам американского министра, новые санкции коснутся и тех стран, которые помогают России обходить уже введённые рестрикции для получения критических важных в производстве оружия компонентов.

Прошлый пакет антироссийских санкций был введён Соединёнными Штатами Америки в августе. В санкционный список Вашингтона попало более 400 физических и юридических лиц, в частности тех, кто помогал Москве обходить санкции. Основной целью американских санкций по-прежнему является нарушение каналов и цепочек поставок комплектующих для работы российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее издание Politico писало, что страны Европейского союза договорились начать в январе обсуждение нового пакета санкций против российских энергоносителей. Брюссель постарается добиться, чтобы страны европейского сообщества перестали импортировать российский природный газ. Всё это на фоне истечения договора, по которому Украина осуществляла транзит российского газа.

#россия #сша
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