Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский возмущён тем, что полная версия документа есть у Германии, хотя Берлин отправлял Украине только каски, когда поляки передавали свои танки.

Не так давно Владимир Зеленский представил план победы Украины. Общественности известны не все положения документа, при этом ключевые украинские союзники имеют к нему полный доступ. Тем не менее, пока что Запад не спешит принимать решительные действия для реализации данного документа, вероятнее всего, изучая, сможет ли он действительно помочь урегулировать российско-украинский конфликт.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в разговоре с Polska Agencja Prasowa (PAP) заявил, что Варшава хочет выяснить, почему польским властям не предоставили полный доступ к плану победы Украины. Он считает, что Польша должна быть в списке стран, которых ознакомили с описанной в документе секретной информацией, поскольку Варшава сыграла существенную роль в поддержке Киева.

Польский чиновник напомнил, что пока Германия, ныне ознакомленная с планом победы, поставляла Вооружённым силам Украины каски, в Польше приняли решение об отправке 320 единиц своих танков. По мнению Бартошевского, помощь была значительной, ведь в ней украинская армия особенно нуждалась в самом начале боевых действий.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил, что не собирается раскрывать секретные приложения к плане победы тем странам, которые не могут усилить Украину. Он не видит необходимости делиться стратегией со странами, не имеющими достаточных ресурсов для оказания помощи.