Не так давно Владимир Зеленский представил план победы Украины. Общественности известны не все положения документа, при этом ключевые украинские союзники имеют к нему полный доступ. Тем не менее, пока что Запад не спешит принимать решительные действия для реализации данного документа, вероятнее всего, изучая, сможет ли он действительно помочь урегулировать российско-украинский конфликт.
Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в разговоре с Polska Agencja Prasowa (PAP) заявил, что Варшава хочет выяснить, почему польским властям не предоставили полный доступ к плану победы Украины. Он считает, что Польша должна быть в списке стран, которых ознакомили с описанной в документе секретной информацией, поскольку Варшава сыграла существенную роль в поддержке Киева.
Польский чиновник напомнил, что пока Германия, ныне ознакомленная с планом победы, поставляла Вооружённым силам Украины каски, в Польше приняли решение об отправке 320 единиц своих танков. По мнению Бартошевского, помощь была значительной, ведь в ней украинская армия особенно нуждалась в самом начале боевых действий.
Ранее Владимир Зеленский уже говорил, что не собирается раскрывать секретные приложения к плане победы тем странам, которые не могут усилить Украину. Он не видит необходимости делиться стратегией со странами, не имеющими достаточных ресурсов для оказания помощи.