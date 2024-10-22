Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

Не так давно председатель Комиссии по репарациям Карибского сообщества (КАРИКОМ) Хилари Беклз выразила надежду, что с приходом Лейбористской партии к власти в Великобритании действующий премьер-министр страны Кир Стармер может изменить позицию Лондона по выплате репараций бывшим колониям. Предполагалось, что пятнадцать стран Карибского бассейна хотели потребовать от британцев выплатить как минимум 270 миллиардов долларов репараций за колонизацию и работорговлю.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил прокомментировать данную тему, подчеркнув, что Лондон не планирует приносить извинения за работорговлю или выплачивать репарации. Он подчеркнул, что данный вопрос не входит в официальную повестку предстоящих заседаний стран Содружества наций (объединение суверенных государств из числа бывших колоний и доминионов Великобритании).

При этом глава британского правительства отметил, что готов продолжать сотрудничать с партнёрами по данному вопросу.

С 21 по 26 октября в Алиа (столица государства Самоа) проходит встреча глав правительств стран Содружества наций. Как раз таки на этом мероприятии мог быть поднят вопрос выплаты репараций странам Карибского бассейна.