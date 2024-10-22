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Nacvark
Трамп говорил Путину об ударе по Москве, если Россия вступит в конфликт с Украиной
При этом политик заверил российского президента, что делать этого не хочет, поскольку они друзья.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно говорил, что если бы он сейчас сидел в Белом доме, то не допустил бы перехода российско-украинского конфликта в военную фазу. В текущих условиях республиканец выступает за дипломатическое урегулирование данного конфликта.

Американский политик рассказал в интервью The Wall Street Journal, о каких последствиях предупреждал российского президента Владимира Путина, если тот будет «преследовать» Украину. По его словам, он пригрозил российскому лидеру ударом по центру Москвы. В то же время подчеркнув, что делать этого не хочет, поскольку они с Путиным друзья, но иного выбора у него не будет.

При этом Дональд Трамп не уточнил, при каких обстоятельствах у него состоялся подобный разговор с Владимиром Путиным. Очевидно, что речь шла о периоде, когда он ещё был американским президентом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал данное заявление, отметив, что Москва предпочитает не раскрывать детали переговоров, которые проходили на высшем уровне. Однако, как он добавил, некоторые мировые лидеры (в данном случае Трамп - ред.) не придерживаются информационной гигиены. В то же время заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг, что Дональд Трамп мог говорить в такой манере с Путиным, акцентируя внимание, что ответ Москвы в таком диалоге будет зеркален - Россия нанесёт удар по Вашингтону.

#россия #украина #сша #путин #трамп
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