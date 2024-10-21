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Nacvark
Великобритания и Германия вскоре заключат «историческое» военное соглашение
Об этом пишет The Times со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили.

Издание The Times пишет, что Великобритания и Германия уже в ближайшее время заключат «историческое» военную соглашение, которое является самым значимым двусторонним соглашением Лондона в оборонной сфере после военной сделки с Францией в 2010 году.

Сообщается, что в рамках данной сделки британская и немецкая армия смогут проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО, вероятнее всего - в Эстонии и Литве, то есть на границе с Россией. Помимо этого местные оборонные компании смогут наладить более тесное сотрудничество, разрабатывать вооружение нового поколения, а правительства стран - совместно закупать его.

Отмечается, что подписать данное соглашение Великобритания и Германия могут уже на этой неделе.

В апреле 2024 года Берлин и Лондон уже подписывали соглашение в сфере безопасности и обороны, которые установило, что данные страны являются ведущими в регионе Балтии и намерены наращивать своё военное присутствие на территории союзников. Стоит отметить, что балтийские страны имеют ограниченный арсенал оружия, в частности у них нет мощного морского и авиационного флота, систем противовоздушной обороны, поэтому во многом они полагаются на защиту союзных государств в рамках североатлантического альянса.

#германия #великобритания
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