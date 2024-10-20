В условиях новой стратегии современных сражений, беспилотники играют немаловажную роль, как и противодействие им.

Украинские системы радиоэлектронной борьбы существенно отстают от тех, которые имеются на вооружении российской армии. Связано это в частности с тем, что ещё со времён обретения Украиной независимости местные власти не ставили приоритет на оборону, а технологии развивались крайне медленно. В то же время российские военные имеют на оснащении эффективные переносные системы, а в июне была речь о создании роботизированной платформы с интегрированной системой радиоэлектронной борьбы, которая позволяет обеспечивать защиту от дронов передвигающимся штурмовикам.

Издание The Times рассказало о том, как складывается ситуация с устройствами радиоэлектронной борьбы на вооружении Вооружённых сил Украины. Сразу отмечается, что системы приходится изобретать буквально каждый месяц, чтобы придумывать более эффективные способы противодействия российским дронам.

Коммерческий директор украинской оборонной компании Kvertus Сергей Скорик сообщает, что сейчас они активно работают над разработкой новейших технологий радиоэлектронной борьбы. Актуальными разработками являются специальные рюкзаки типа «ёжик», блокирующие радиосигналы на дистанции до 10 метров, а также роботизированные платформы, которые создают «купол» от российских дронов на расстоянии до 300 метров. Как отмечается, если оказаться без подобных технологий на передовой, то вряд ли удастся протянуть там дольше часа.

Помимо этого Kvertus работают над созданием систем радиоэлектронной борьбы для покрытия британских танков Challenger 2 дополнительной защитой от дронов-камикадзе.

Министр обороны Великобритании Джон Хили в комментарии The Telegraph признал, что украинские инженеры работают с чрезвычайной скоростью, разрабатывая новые технологии. Он подчеркнул, что для Лондона такой цикл «создания, применения и обновления» немыслим, но к нему нужно стремиться.