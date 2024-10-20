К проекту также присоединятся ещё четыре страны.

Германия является второй страной по объёму оказанной Вооружённым силам Украины военной помощи. Приоритетом для Берлина являются поставки средств противовоздушной обороны, поскольку подобная помощь усиливает эскалацию не так, как те же поставки дальнобойных ракет, при этом зенитные установки и ракеты-перехватчики являются дорогостоящим оружием, которое готова передать далеко не каждая страна.

Во время встречи министров обороны стран «Большой семёрки» (G7) министр обороны Украины Рустам Умеров подписал с немецким коллегой Борисом Писториусом соглашение, предусматривающее немедленное усиление украинской противовоздушной обороны. Предполагается, что к данной инициативе присоединятся ещё пять стран - Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия.

Украинский министр сообщил, что данное соглашение обеспечит защиту гражданского населения и объектов критической инфраструктуры. Он также поблагодарил Берлин и всех стран-подписантов за оказанный вклад в украинскую безопасность.

Какие конкретные действия будут предприняты после подписания данного документа - не уточняется, но в целом идёт речь о реализации совместных или финансировании собственных проектов, направленных на усиление противовоздушной обороны Украины.