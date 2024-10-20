Один выпущенных из Ливана дронов был направлен на резиденцию израильского премьера.

Вчера появилась информация о запуске беспилотных летательных аппаратов из Ливана по израильским территориям. Один из беспилотников был направлен в район Кесарии, где находится резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Предполагалось, что таким образом ливанская шиитская организация «Хезболла» могла попытаться ликвидировать израильского премьера.

Советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман опубликовал в Telegram-канале комментарий самого Нетаньяху по поводу произошедшей ситуации. Израильский премьер сообщил, что «посланцы Ирана» совершили колоссальную ошибку, когда попытались ликвидировать его вместе с женой Сарой в семейной резиденции. Он подчеркнул, что произошедшее не остановит его от борьбы против врагов Израиля и твёрдых намерений достичь безопасности для израильского государства и его граждан на протяжение будущих поколений.

Большая часть выпущенных из Ливана беспилотных летательных аппаратов была сбита, направленный на резиденцию премьер-министра дрон врезался в здание в районе Кесарии. На момент атаки ни Биньямин Нетаньяху, ни его жена Сара не находились в резиденции.