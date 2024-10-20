Об этом сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).

Ряд изданий со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщают о посещении китайским лидером Си Цзиньпином бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), во время которого он сделал заявление о необходимости усилить подготовку к боевым действиям.

Всего через несколько дней после того, как китайская армия провела крупные учения недалеко от Тайваня, китайский лидер призвал военных усилить их всестороннюю подготовку, обеспечив надёжную боевую готовность. Он также подчеркнул, что армии необходимо «следовать политическим указаниям, укреплять свои стратегические сдерживающие и боевые возможности».

В Китае неоднократно говорили о приверженности принципу «Единого Китая» и намерениях восстановить территориальную целостность китайского государства, пусть даже и военным путём. Соединённые Штаты Америки всячески оказывают военную помощь Тайбэю, тем самым пытаясь сдержать Пекин от военного вторжения на территорию островного государства, которое сами де-юре не признают. Совсем недавно представитель канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете Чэнь Биньхуа предупредил о готовности Китая уничтожить Тайвань, если эскалация конфликта в регионе возрастёт.