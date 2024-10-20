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Nacvark
В Нидерландах озвучили ещё одно требование к Украине для вступления в НАТО - победить коррупцию
Нидерландский министр в целом не особо позитивно оценивает перспективу вступления Украины в НАТО в текущей ситуации.

Известно, что приглашение Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов разработанного в Киеве плана победы. Несмотря на то, что украинские власти не требуют принятия их страны в североатлантический альянс во время боевых действий, они хотят гарантии вступления в военный блок уже после урегулирования росийско-украинского конфликта. Однако пока на этот счёт отсутствует консенсус.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в дополнении ко всем требования НАТО к Украине, которые озвучивались ранее, заявил, что для членства страны в североатлантическом альянсе необходимо также победить коррупцию. Он отметил, что военному блоку стоило бы разработать более чёткие требования для вступления.

Нидерландский министр в целом не особо позитивно оценивает перспективу вступления Украины в НАТО в текущей ситуации, считая, что 32 страны-участника попросту не согласятся предоставить Киеву приглашение. Рубен Брекельманс акцентирует внимание на том, что говорить о членстве в североатлантическом альянсе стоит уже после того, как российско-украинский конфликт будет урегулирован.

Отказ от вступления в военные блоки является одним из условий Москвы для завершения российско-украинского конфликта. Очевидно, что данное условие будет выдвинуто на любых переговорах с Киевом, пусть даже с более благоприятными условиями.

#украина #нато #нидерланды
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