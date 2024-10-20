Связано это с деятельностью американских компаний в России.

Издание Financial Times, ссылаясь на информированные источники, пишет, что в Конгрессе Соединённых Штатов Америки требуют от администрации президента Джо Байдена предпринять меры по усилению санкций против российской нефтяной отрасли, в связи с их неэффективностью.

По данным издания, связано это с расширением крупной американской компании Schlumberger (SLB) на российский рынок. Более пятидесяти конгрессменов также требуют от американского правительства объяснить, давали ли они разрешение на импорт оборудования в Россию на общую суму 17,5 миллионов евро с августа по декабрь предыдущего года. В Конгрессе возмущены тем, что SLB попросту пользуется уходом западных конкурентов с российского рынка и наращивает там своё присутствие.

Отмечается, что по итогам 2023 года российский рынок принёс SLB прибыль на сумму 1,6 миллиардов долларов, то есть 5% от общей выручки компании. При этом российское подразделение обеспечивает работой около девяти тысяч человек.

Financial Times напомнили, что ещё в мае в Государственном департаменте сообщили об отсутствии нарушений санкционного режима со стороны SLB. В самой компании тоже отрицают нарушения со своей стороны, заверяя, что они прекращают инвестировать и поставлять свою продукцию в Россию.