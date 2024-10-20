Сейчас миротворцы не могут обеспечить исполнение Резолюции №1701 Совбеза ООН.

В этом месяце Израиль начал военную операцию на юге Ливана, в рамках которой целями израильских военных становятся объекты инфраструктуры ливанской шиитской организации «Хезболла». В регионе также действует миротворческая миссия Организации Объединённых Наций под наименованием United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL), которая порой попадает под удары израильских военных. На фоне этого в Тель-Авиве призывали ООН вывести миротворцев с ливанских территорий, чтобы избежать лишних рисков.

В то же время Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призывает не выводить миротворческие силы, а наоборот - усилить их, расширив круг полномочий, чтобы миротворцы могли действовать автономно.

По его мнению, таким образом можно обеспечить доставку гуманитарной помощи в регион и выполнить резолюцию Совета безопасности ООН №1701, которая обязывает Израиль и «Хезболлу» вывести свои военные силы с юга Ливана. Европейский чиновник объясняет, что в текущих условиях мандат UNIFIL не является исполнительным.

В пример он приводит ситуацию, когда миротворцы ООН во время патрулирования обнаруживают ракетную установку «Хезболла», размещение которой невозможно в соответствии с вышеназванной резолюцией, но попросту не могут ничего сделать. В их полномочиях лишь проинформировать об этом ливанскую армию и призвать ответственный орган предпринять меры. Хотя для большей эффективности стоило бы уполномочить UNIFIL самостоятельно демонтировать такие объекты.