Примечательно, что речь идёт о ракетах для F-16, которые применяются для нанесении эффективных ударов по воздушным целям.

На сайте правительства Германии было объявлено о новом пакете военной помощи для Вооружённых сил Украины, который предполагает поставку небольшого количества бронетехники, боеприпасов, а также авиационных ракет и беспилотных летательных аппаратов различной спецификации.

Немецкие власти планируют поставить из техники восемь танков Leopard 1A5, двадцать боевых машин пехоты Marder, боеприпасы для немецких танков и боевых машин пехоты, а также четыре противоминных бронеавтомобиля MRAP. Помимо этого украинская армия получит две системы противовоздушной обороны IRIS-T, шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и четыре тысячи ударных беспилотников, 361 разведывательных дронов Songbird.

Находящиеся на вооружении Военно-воздушных сил Украины истребители F-16 также получат ракеты AIM-9L Sidewinder.

Примечательным является то, что AIM-9 являются ракетами именно класса «воздух - воздух», а модификация с приставкой «L» предназначена для поражения самолётов противника, летящих любым курсом с любого направления, с высокой вероятностью - 80%. Всё это говорит о том, что украинские F-16 оснащаются оружием для противостояния воздушным целям. Речь может быть идти как о противодействии российским ракетам, то есть по-прежнему применения самолётов в целях противовоздушной обороны, так и для поражения вражеских истребителей, а это, в свою очередь, уже может свидетельствовать о планах постепенно применять американскую авиацию в воздушном пространстве зоны боевых действий.