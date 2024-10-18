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Nacvark
США подтвердили содействие Израилю в ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхъи Синвара
Глава палестинской группировки ликвидирован в результате ракетного удара.

Несколько дней назад израильские средства массовой информации сообщали об атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа (район Рафах), в результате которой удалось ликвидировать главу политического бюро палестинской группировки ХАМАС Яхъи Синвара. Позже информация была подтверждена Тель-Авивом, когда пришли результаты ДНК-теста.

Яхъи Синвар - один из ключевых функционеров ХАМАС. С 2017 года лидер организации в секторе Газа, а после ликвидации Исмаила Хании в 2024 году - глава политического бюро. Провёл в израильской тюрьме 22 года за массовые убийства, после освобождён в рамках сделки Шалита (обмен израильского военного в звании старшины на 1027 палестинских заключённых).

На сайте Белого дома было опубликовано заявление, в котором подтверждается причастность Соединённых Штатов Америки к ликвидации Яхъи Синвара. Отмечается, что американские разведывательные службы передавали данные израильской армии, при помощи которых они неустанно преследовали лидеров ХАМАС, выгоняя их из укрытий и заставляя бежать.

По мнению американского президента Джо Байдена, ликвидации Яхъи Синвара устраняет препятствия на пути к миру, хотя впереди «ещё многое предстоит сделать».

Примечательно, что ранее израильские власти предлагали главе ХАМАС Яхъи Синвару безопасный выход из сектора Газа вместе с его близким окружением, если они отпустят всех израильских пленных, а палестинская группировка прекратит своё существование.

#сша #израиль #хамас #яхъи синвар
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