Для возобновления евроинтеграции, Тбилиси должны вернуться обратно на европейский путь.

Решения действующего премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе привели к тому, что Европейский союз приостановил все программы финансирования Тбилиси, в том числе по оказанию военной помощи для грузинской армии. Позже европейское сообщество, наблюдая за деятельность грузинского правительства, отменило все встречи с властями страны на высоком уровне.

По итогам саммита Европейского союза стало известно, что Брюссель фактически приостановил вступление Грузии в европейское сообщество. Отмечается, что процесс евроинтеграции блокируется самими грузинскими властями, которые нарушают европейские ценности. Действующий политический курс Грузии несовместим с интеграцией государства в Европейский союз, поэтому все шаги в этом направлении были прекращены.

При этом в заявлении по итогам саммита подчеркнули, что Брюссель готов оказать поддержку Грузии для возвращения на европейский путь. Для этого стране необходимо провести «демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы».

Очевидно, что судьба Грузии и её членства в Европейском союзе будет определена по итогам парламентских выборов, запланированных на ноябрь. В случае, если победу одержит политическая сила, которая продолжит курс Ираклия Кобахидзе, то в конечном итоге Брюссель может и формально лишить страну статуса кандидата на вступление.