Американский политик подчеркнул, что готов помочь Украине решить этот вопрос.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно рассказывал о своих миротворческих планах по завершению российско-украинского конфликта ещё до прихода в Белый дом. Пока всё это является лишь предвыборными речами без чёткого плана, а в возможности остановить боевые действия за 24 часа сомневаются даже в Кремле.

В этот раз Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен был допустить военный конфликт с Россией. Однако, по его словам, это не означает, что его администрация не желает помочь Украине решить эту проблему. В то же время американский политик в очередной раз назвал Зеленского «лучшим продавцом», напомнив, что ещё никто не получал столько денег от Соединённых Штатов Америки на поддержку своей страны в военное время.

Трамп считает, что в текущих условиях боевые действия для Киева уже проиграны. Впрочем, тут стоит отметить, что республиканец, когда говорил о проигрыше Украины, упоминал в первую очередь не военные моменты, а потерю населения и крупных городов с замечательной инфраструктурой.

Дональд Трамп по-прежнему считает виновным в начале российско-украинского конфликта действующего американского президента Джо Байдена, который не смог контролировать ситуацию и предотвратить боевые действия в Европе.