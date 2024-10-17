Работы планируют начать к 2025 году.

В Министерстве экономики и инноваций Литвы сообщили о подписанном меморандуме о сотрудничестве с украинской компанией, которая планирует в следующем году начать строительство на литовских территориях завода по производству взрывчатки гексогена (RDX).

Как отмечает заместитель министра экономики и инноваций страны Эрика Курочкина, строительство такого предприятия внесёт существенный вклад в развитие оборонной сферы Литвы. Отмечается, что мировой рынок по выпуску данной взрывчатки растёт, учитывая её использование для производства различных мин, бомб и самодельных устройств.

Литовский чиновник добавила, что Вильнюс также обсуждает с украинскими компаниями совместную разработку беспилотных летательных аппаратов и других оборонных технологий. Стоит отметить, что украинские беспилотники уже производятся на территории Польши, в обход запрета для оборонных компаний на экспорт оружия из страны.

Генеральный директор программы Invest in Lithuania в составе министерства экономики и инноваций Литвы Элиас Чивилис считает, что подобные проекты говорят о становлении его страны, как важной части европейской инфраструктуры безопасности. Литовские власти ранее уже заключили аналогичные меморандумы о сотрудничестве с американской компанией Northrop Grumman и немецкой Rheinmetall.