Всё это на фоне напряжённостей ситуации на границе с Южной Кореей.

В этом месяце отношения между Южной Кореей и КНДР вновь обостряются. Власти КНДР обвиняют Сеул в использовании беспилотных летательных аппаратов недалеко от границы, которые сбрасывают антиправительственные листовки. Южнокорейские власти отрицают свою причастность к инциденту, при этом обвиняя Пхеньян в эскалации ситуации, в том числе из-за скоплении войск на границе и подрыве дорог.

Издание Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), пишет о массовом наплыве добровольцев среди граждан КНДР для прохождения службы в армии. Отмечается, что всего за неделю 1,4 миллиона изъявили желание вернуться на военную службу из-за напряжённости на границе с Южной Кореей. Необходимо подчеркнуть, что речь не о подписании контракта или другого обязывающего документа, а петиции, в которой подтверждается намерение вернуться в армию.

В сообщении ЦТАК речь идёт о том, что молодые граждане страны, включая студентов и рабочий класс, подписывают заявления на возвращение в армию. При этом подчёркивается, что добровольцы полны решимости и готовы принять участие в «священной войне», взяв в руки оружие революции.

Reuters акцентирует внимание на том, что в Пхеньяне неоднократно сообщали о массовых наплывах добровольцев на фоне повышения напряжённости в регионе. Так, например, в 2023 году говорилось о 800 тысячах добровольцах, а в 2017 году 3,5 миллионов граждан изъявили желание служить.

Население Корейской Народно-Демократической Республики составляет свыше 26 миллионов человек. Официально в армии проходят военную службу более 1,2 миллиона военнослужащих. Мобилизационный резерв составляет 6,2 миллионов человек (мужчины и женщины). Следует учесть, что граждане КНДР служат в армии по призыву десять лет (мужчины) и три года (женщины).