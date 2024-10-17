Глава североатлантического альянса подчеркнул, что Киев начнёт переговоры только с «позиции силы».

Вчера украинские власти представили план победы Украины в российско-украинском конфликте, который заключается в выдвижении Западу очередных требований для усиления военной помощи. Несмотря на то, что в Киеве рассчитывают реализовать первые пункты в плана в течение следующих месяцев, западные страны пока не проявили особой заинтересованности к документу.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя украинскую стратегию по российско-украинскому конфликту, заявил, что концепция Киева предусматривает воспрепятствование Москве, чтобы она не добилась своих целей. В свою очередь, глава североатлантического альянса подчеркнул, что НАТО должны оказать всю необходимую помощь Украине.

Рютте подчеркнул, что однажды Владимир Зеленский инициирует мирные переговоры с Россией, но они будут только с «позиции силы».

Отойдя от громких заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте, следует отметить, что пока что ни Соединённые Штаты Америки, ни Германия не оценили украинский план победы. Более того, некоторые пункты, в частности приглашение Украины в НАТО и защита украинского воздушного пространства, кажутся нереализуемыми с учётом официальной позиции этих стран.