Лондон разочарован, что Тбилиси сошли с евроатлантического пути.

После того, как правительство в Грузии возглавил Ираклий Кобахидзе из партии «Грузинская мечта», отношения между Тбилиси и Европейским союзом начали ухудшаться. Страна лишалась финансирования, в том числе военного, а переговоры по членству в сообществе были прекращены, как и все остальные контакты на высоком уровне.

Британский посол в Грузии Гарет Уорд заявил, что Лондон решил приостановить запущенный в 2014 году Вордропский диалог с Тбилиси, тем самым прекратив все переговоры на высшем уровне между оборонными ведомствами стран. Помимо этого приостановлена совместная программа в сфере кибербезопасности. Он подчеркнул, что ситуация с заморозкой оборонного сотрудничества происходит впервые за десятилетнюю историю его существования.

По словам британского чиновника, в Лондоне разочарованы, что отношения между Великобританией и Грузией были испорчены из-за решений грузинского правительства, в частности после принятия закона об иностранных агентах. Уорд отметил, что Тбилиси считает британских властей виновными в подрыве государственного строя Грузии, а также имеет планы по запрету оппозиционных партий.

Гарет Уорд заключил, что вне зависимости от того, кто будет возглавлять правительство после парламентских выборов 26 октября, в Лондоне рассчитывают увидеть намерения Тбилиси вернуться обратно на евроатлантический путь.