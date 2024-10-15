Общая стоимость закупки составляет 2,5 миллиардов евро.

Нидерланды обладают одной из малочисленных армий в Европе, численность которой составляет всего 15 тысяч военнослужащих при населении страны в 18 миллионов человек. До 2012 года Вооружённые силы Нидерландов имели два танковых полка из немецких Leopard 2, которые впоследствии были расформированы, а техника продана Финляндии и Португалии. С тех пор страна не имеет танков, исключение - мостоукладчики на базе танков Leopard 1 и 2. В 2023 году Амстердам закупал немецкие танки для осуществления поставок Вооружённым силам Украины.

Стало известно, что Министерство обороны Нидерландов планирует сформировать первый танковый батальон из пятисот человек личного состава. Для этого Амстердам объявил о контракте на приобретение 46 новейших танков Leopard 2A8, которых на текущий момент нет на вооружении даже Германии, хотя производятся они на немецких территориях. Общая стоимость контракта составляет 2,5 миллиардов евро.

Предполагается, что первую партию современных немецких танков армия Нидерландов получит к 2027 году. Завершить все поставки планируют к 2030 году. Выбор пал именно на вариант 2A8, поскольку «танк отвечает всем эксплуатационным требованиям и может быть быстро приобретён благодаря инициативе Германии».

При этом в голландском оборонном ведомстве допускают, что вплоть до 2027 года могут объявить о дополнительной закупке ещё шести танков Leopard 2A8, сформировав танковый батальон из 52 танков.