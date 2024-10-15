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Nacvark
В Евросоюзе не смогли найти консенсус для разблокирования военной помощи Украине на €6,6 млрд
Однако сообщество близко к этому - утверждает Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На протяжение полутора лет Европейскому союзу не удаётся разблокировать выделение 6,6 миллиардов евро из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) на компенсацию средств странам, которые поставляют оружие Вооружённым силам Украины. В связи с этим европейские страны не могут в рамках данного финансирования объявить о новых поставках оружия. Всё из-за наложенного Венгрией вето.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел сообщества заявил, что им не удалось согласовать решение для разблокирования данных средств.

По словам главы европейской дипломатии, на встрече представители европейских стран «почти договорились», но он не может об этом заявить со стопроцентной гарантией. Он выразил надежду, что ситуация будет решена на следующей встрече в ноябре, хотя и это политик гарантировать не может. При этом для Жозепа Боррель следующая встреча станет последней, поскольку срок его полномочий истекает 30 ноября.

Стоит отметить, что в случае разблокирования военной помощи Украине на 6,6 миллиардов евро, не вся сумма будет потрачена на оружие. Некоторая часть средств будет использована странами для компенсации собственных расходов, ведь они так и не получили обещанные из EPF деньги из вето Венгрии.

#украина #евросоюз #боррель
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