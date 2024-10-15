Однако отправка военных инструкторов на украинские территории не рассматривается.

С октября 2022 года действует Миссия Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), в рамках которой украинские военные отправляются на территории европейских стран и проходят военную подготовку в соответствии со стандартами НАТО. За два года на обеспечение данной миссии было потрачено почти 200 миллионов евро.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о намерениях продлить тренировочную миссию по подготовке украинских военных ещё на два года. По его словам, сейчас на украинскую армию оказывается серьёзное давление, поэтому необходимо наращивать поддержку Киева и возможности по обучению украинских военных. Боррель выразил надежду, что в Совете Европейского союза найдут консенсус по данному вопросу.

Известно, что в рамках миссии EUMAM Ukraine на территории Европейского союза было подготовлено 60 тысяч украинских военнослужащих.

На фоне этого заявления министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт против отправки военных инструкторов на украинские территории из-за опасения по поводу эскалации российско-украинского конфликта и вмешательства Брюсселя в ход боевых действий. Исходя из этого становится понятно, что Европейский союз не сможет расширить учебную миссию, перенеся её территорию Украины.