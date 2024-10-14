Как утверждает венгерский министр, американские власти финансировали оппозицию действующим властям.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости» заявил о предпринятых из Соединённых Штатов Америки попыток очень сильного вмешательства в парламентские выборы 2022 года, которые играют существенную роль в избрании нового премьер-министра.

По словам венгерского министра, американские структуры потратили миллионы долларов на то, чтобы поддержать оппозицию действующему правительству (проевропейского кандидата Петер Марки-Заи), тем самым сместив власть в стране демократическим путём. Однако, как подчеркнул он, в конце концов правящая партия набрала 54% голосов избирателей, когда у оппозиции были лишь 34%, тем самым продемонстрировав рекордную поддержку населения. По этой причине Сийярто надеется, что на предстоящих в 2026 году выборах тенденция сохранится даже вопреки попыткам иностранного вмешательства в избирательный процесс в Венгрии.

Петер Сийярто отметил, что помимо инвестиций в оппозицию финансировались и оппозиционные средства массовой информации. Политик добавил, что это происходит и сейчас.