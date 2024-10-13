Он общался с агентом ФБР, выдававшем себя за террориста, активно делясь с ним всей информации о тактике американской армии и предлагая помощь в организации терактов.

Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки объявило о судебном решении в отношении бывшего американского военнослужащего 24-летнего Коула Бриджеса, поступившего на службу в армию в 2019 году. Ещё до поступления на военную службу американец изучал идеологические материалы «Исламского государства»* и выражал террористической организации свою поддержку в социальных сетях.

В 2020 году Коул Бриджес вышел на связь с агентом Федерального бюро расследований (ФБР), который выдавал себя за влиятельного члена ИГИЛ на Ближнем Востоке. За время общения американец активно делился информацией с "террористом" о тактике американской армии, рассказывал о способах организации засад на американских военнослужащих, потенциальных целях в Нью-Йорке для террористических актов, а также предлагал свои идеи для усиления террористической организации. В конце концов агент спецслужбы убедил Бриджеса записать видео, в котором он принёс клятву верности террористической организации.

Отмечается, что сам Коул Бриджес был согласен на срок заключения в 40 лет, но судья снизил его до 14 лет и десяти годам под надзором после освобождения, поскольку американец не совершил опасных деяний и был в контакте не с настоящим террористом, а агентом ФБР.

Исламское государство (ИГ, ИГИЛ)* - запрещённая на территории России террористическая организация.