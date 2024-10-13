Официально украинские власти отвергают такую возможность.

Издание Der Spiegel, ссылаясь на источник в лице высокопоставленного украинского чиновника, пишет, что в Киеве рассматривают сценарий мирного завершения российско-украинского конфликта, который предусматривает территориальные уступки перед Россией.

По данным издания, первоначальное видение украинских властей, как могут завершиться боевые действия, оказалось неправильным. Источник утверждает, что в Киеве рассчитывали на безоговорочную капитуляцию Москвы, но, как подчёркивает он, в текущих условиях это невозможно и мирное соглашение должно быть выгодно в том числе для России.

По мнению источника Der Spiegel, со временем уровень поддержки Соединённых Штатов Америки будет снижаться, причём вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах - республиканец Дональд Трамп или демократ Камала Харрис. Тем не менее, в ближайшее время серьёзного сокращения военной помощи в Киеве не ожидают.

Стоит отметить, что официально в Офисе президента Украины исключают какие-либо территориальные уступки перед Россией ради завершения российско-украинского конфликта. Владимир Зеленский настаивает на полном выводе российских войск, «торговать землёй» ради членства Украины в НАТО он также не желает. Однако иностранные издания всё чаще публикуют статьи, в которых их источники указывают на обсуждение Киевом более прагматичного варианта завершения боевых действий.