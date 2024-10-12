Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен призвал инвестировать деньги в него, а не поставлять оружие.

Не так давно Дания профинансировала производство на территории Украины 18 единиц самоходных артиллерийских установок «Богдана», которые были произведены и поставлены военным всего за два месяца. После этого страна выделила дополнительное финансирование на производство другого украинского оружия для Вооружённых сил Украины, а сейчас и вовсе задумывается создать международный фонд целенаправленного финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что несмотря на все предпринятые Европой и Соединёнными Штатами Америки инициативы по наращиванию военного производства, украинский оборонно-промышленный комплекс преуспевает над западным и производит оружие куда быстрее, чем это делает Запад.

По мнению датского министра, на Западе военно-промышленный комплекс значительно медленнее и Украина могла бы куда эффективнее вооружаться, если бы производила военную технику у себя в стране. Таким образом можно сократить сроки поставок некоторых видов оружия с лет до месяцев - подчеркнул он.

Троэльс Лунд Поульсен сообщил о планах датского правительство оказывать военную помощь Украине непосредственным финансированием, а не оружие. Более того, он рассматривает создание специального международного фонда, который будет заниматься государственными и частными инвестициями в производство оружия Киевом.

Датский министр объясняет, что производство Украиной собственного оружия не только быстрее, но и дешевле, тем более его проще обслуживать. В то же время страна имеет неиспользованные производственные мощности из-за нехватки финансирования, которые можно задействовать.

Стоит отметить, что далеко не все страны согласятся финансировать украинский оборонно-промышленный комплекс. Связано это как с рисками коррупции, так и с тем, что данная инициатива никоим образом не влияет положительно на страну, оказывающую помощь. В случае с поставками Украине западного оружия, оно закупается у местных оборонных компаний, которые фактически получают стимул для расширения (инвестиции), платят налоги своему государству и в целом развивают западную экономику.