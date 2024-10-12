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Nacvark
Харрис пообещала Израилю военную помощь в случае победы на выборах
От дипломатических попыток урегулировать конфликт её команда также не отказывается.

Кандидат в американские президенты Демократической партии Камала Харрис во время разговора по видеосвязи с представителями еврейской общины Соединённых Штатов Америки (поддерживает её на выборах) заявила, что намерена гарантировать Израилю поставки всего необходимого, чтобы страна могла защищаться от Ирана и поддерживаемых Тегераном движений в других странах

По словам американского политика, за всю свою политическую карьеру она неоднократно демонстрировала «непоколебимую приверженность безопасности Израиля».

Харрис подчеркнула, что её команда также не отказывается от попыток урегулировать конфликт дипломатическим путём, в том числе добившись прекращения огня в секторе Газа и сделки по обмена пленными. Она добавила, что в плену у ХАМАС находятся семь американских граждан.

Камала Харрис также возложила ответственность на Иран из-за нападений на израильские территории со стороны палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской группировки «Хезболла» и йеменских хуситов «Ансар Аллах».

Примечательно, что её политический оппонент Дональд Трамп также является приверженцем военной помощи Израилю. Более того, политик неоднократно сообщал о ещё большей решительности по ряду вопросов, в том числе призывал наносить удары по ядерным объектам Ирана, ведь они могут участвовать в создании иранского ядерного оружия.

#сша #харрис
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