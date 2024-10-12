Словацкая армия не имеет оружия, которое может поставить Украине.

После того, как в октябре 2023 года новым премьер-министром Словакии был избран Роберт Фицо, все программы оказания военной помощи Украине были прекращены. До этого страна передавала Вооружённым силам Украины различную военную технику, включая боевые машины пехоты советского производства и зенитно-ракетный комплекс С-300.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что Братислава больше не будет оказывать военную помощь Украине со складов словацкой армии, поскольку не имеет оружия для передачи. Он напомнил, что словацкие власти уже отдали Украине единственную систему С-300, оставив своё воздушное пространство без защиты.

Стоит отметить, что арсенал Вооружённых сил Словакии крайне ограничен, а численность Сухопутных войск страны составляет чуть более 6 тысяч человек. Тем не менее, прошлое словацкое правительство поставило Киеву не менее 30 единиц БМП-1, получив взамен 15 немецких танков Leopard 2A4. Что касается противовоздушной обороны, словацкое небо защищают союзники после того, как Словакия лишилась собственных средств противовоздушной обороны.

Юрай Бланар подчеркнул, что в Братиславе призывают к скорому миру на украинских территориях. Словацкие власти считают, что Россия и страны Глобального Юга должны принять участие в предстоящих конференциях по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.