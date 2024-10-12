Мероприятие пройдёт с 10 по 11 июня.

С 2022 года на Западе проводят конференции по восстановлению Украины. Первое подобное мероприятие организовано в Швейцарии (Лугано, 2022 год), в следующем году в Великобритании (Лондон, 2023 год), а в текущем - в Берлине (Германия, 2024 год).

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским объявила о согласовании проведения международной конференции по восстановлению Украины в её стране. Предполагается, что мероприятие пройдёт в Риме с 10 по 11 июля 2025 года. По мнению главы итальянского правительства, взгляд в будущее мира и процветания означает взгляд на восстановление.

Мелони подчеркнула, что Украина не остаётся одна и Рим продолжит оказывать Киеву помощь столько, сколько будет необходимо. Она также добавила, что над организацией конференции в Риме работали в течение длительного времени.

Помимо этого Джорджия Мелони сообщила о проведённых переговорах с Зеленским, в рамках которых удалось выработать совместную позицию по поводу важности привлечения международных игроков для того, чтобы они могли «усадить» Россию за стол переговоров. Вероятнее всего, речь идёт о запланированном на следующий месяц организовываемом Киевом саммите мира, куда хотят пригласить представителей Москвы для обсуждения украинской формулы мира.