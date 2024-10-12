Она чётко определит отношения между двумя сторонами, придя на замену подписанному в 1997 году Основополагающему акту «Россия — НАТО» о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

В 1997 году в Париже был подписан Основополагающий акт «Россия — НАТО» о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, в рамках которой. После того, как в 2018 году в Соединённых Штатах Америки рассекретили прошедший за пару недель до подписания документа разговор тогдашних президентов Бориса Ельцина и Билла Клинтона, стало известно, что российский лидер просил американского коллегу дать гарантии не расширения североатлантического альянса на восток, а подписание самого акта назвал вынужденным. Впрочем, с тех пор многое поменялось и реальная политика НАТО в отношении России также.

Издание Politico, ссылаясь на информированные источники среди высокопоставленных членов американского правительства, пишет, что сейчас в НАТО работают над тем, чтобы определить различные элементы стратегии в отношении России и начать дебаты внутри североатлантического альянса, придя к консенсусу по подписанному в 1997 году акту.

Источник издания подчеркнул, что настало время для новой стратегии, которая учтёт позиции союзников по североатлантическому альянсу. Что касается подписанного акта и совета «Россия - НАТО», то, по его мнению, всё это было делом другой эпохи отношений между североатлантическим альянсом и Москвой.

По данным издания, обсуждения новой стратегии ведутся уже несколько месяцев, но конкретного проекта до сих пор нет. Планируется, что уже на следующей неделе министры обороны стран-участников НАТО обсудят данную тему на очередном заседании. Впоследствии к следующем саммиту североатлантического альянса, запланированному на июнь 2025 году, должна быть разработана чёткая стратегия в отношении России, которая будет принята.

Другой источник Politico в лице дипломата НАТО отметил, что в североатлантическом альянсе опасаются «слишком агрессивной» стратегии. Более того, актуальным остаётся вопрос по поводу позиции Венгрии и Словакии, которые не рассматривают Москву, как противника.