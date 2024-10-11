При этом Вашингтон поддерживает дипломатическое решение российско-украинского конфликта.

В пресс-службе Министерства обороны Соединённых Штатов Америки заявили, что поставка оружия Вооружённым силам Украины по-прежнему является приоритетом большим, чем дипломатия. Отмечается, что любое дипломатическое решение должно уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а Киев сам вправе определить условия для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

В Пентагоне также подчеркнули, что Вашингтон всё ещё надеется на дипломатическое решение конфликта. Однако пока Соединённые Штаты Америки не видят условий, которые обеспечат «плодотворные переговоры» с Россией, из-за чего вынуждены предоставлять украинской армии оружие для самообороны и усиления переговорных позиций Киева.

Ранее стало известно о переносе очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» на неопределённый срок из-за отмены визита американского президента Джо Байдена в Германию. Предполагалось, что на данном мероприятии будут объявлены новые пакеты военной помощи для украинской армии, а Киев сможет более подробно обсудить с союзниками разработанный «план победы».