Они могут быть дислоцированы в западной части страны для обучения украинских военных.

Издание The Times, ссылаясь на собственные осведомлённые источники, пишет, что Великобритания активно обсуждает с Украиной возможность отправки своих войск на украинские территории для осуществления учебной миссии, направленной на обучение украинских военных. Всё это на фоне встречи Владимира Зеленского и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По данным издания, небольшие группы британских военных инструкторов могут отправиться на западную часть страны, чтобы осуществлять интенсивную базовую подготовку мобилизованных новобранцев, которые впоследствии будут выполнять боевые задачи в зоне боевых действий. Отмечается, что Лондон уже давно обучает украинских военных на своих территориях, но отправка британских инструкторов на территорию Украины позволит проводить обучение более эффективно и дёшево.

Источники издания в Министерстве обороны Великобритании считают, что обучение Вооружённых сил Украины британскими инструкторами на западе Украины позволит минимизировать риски. При этом, как подчёркивает The Times, подобная учебная миссия могла бы стать военно-политическим сигналом для других украинских союзников, которые убедились бы в безопасности данного решения. Как итог, различные страны-участники могли бы начать развёртывать своих инструкторов, а в будущем и военную инфраструктуру, для обучения украинских военных.