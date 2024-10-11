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Nacvark
Politico проанализировали шансы Зеленского получить новую помощь в рамках турне по Европе
Оценка издания для Киева оказалась неприятной.

Известно, что Владимир Зеленский пребывает сейчас в Европе, проводя встречи с рядом европейских политиков. Несмотря на то, что на Западе обещают продолжать оказывать поддержку Киеву «столько, сколько будет необходимо», текущих усилий для Киева недостаточно.

Издание Politico проанализировало по пятибалльной шкале, какая вероятность получения Зеленским новой помощи и разрешений в рамках запросов, которые он обязательно поднимет на встрече с европейскими лидерами:

  1. Путь Украины в НАТО - Киев желает получить гарантии, что сможет присоединиться к североатлантическому альянсу в будущем. Баллы - 1. Никакого приглашения ждать не стоит.
  2. Защита неба над Украиной - украинские власти хотят, чтобы соседние страны (Румыния и Польша) принимали участие в отражении российских атак. Баллы - 1. На Западе считают данное решение рискованным и влекущим прямое вмешательство в российско-украинский конфликт. Тем не менее, шанс на получение новых систем Patriot и SAMP/T оценивают в 4 балла, то есть западные страны могут усилить украинскую противовоздушной оборону.
  3. Разрешение на удары вглубь России. Баллы - 1. Разрешения не будет, учитывая риски для Соединённых Штатов Америки и Великобритании вступить в прямой конфликт с Россией.
  4. Получение ракет Taurus. Баллы - 1. Немецкие власти обязательно обсудят ещё раз этот вопрос, но поставки дальнобойных ракет Берлином маловероятны.
  5. Становление Украины, как «арсенала демократии». Киев планируют развить собственный оборонно-промышленный комплекс так, чтобы самим продавать оружие НАТО. Баллы - 5. Вполне вероятно, что западные страны проинвестируют производство украинского оружия (Дания, Литва и Канада уже делают это), укрепив также её экономику и усилив независимость от поставок вооружения западными компаниями.
#украина #зеленский
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