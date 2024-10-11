Оценка издания для Киева оказалась неприятной.

Известно, что Владимир Зеленский пребывает сейчас в Европе, проводя встречи с рядом европейских политиков. Несмотря на то, что на Западе обещают продолжать оказывать поддержку Киеву «столько, сколько будет необходимо», текущих усилий для Киева недостаточно.

Издание Politico проанализировало по пятибалльной шкале, какая вероятность получения Зеленским новой помощи и разрешений в рамках запросов, которые он обязательно поднимет на встрече с европейскими лидерами: