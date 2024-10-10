Он считает, что мир может лицезреть перезагрузку «НАТО 3.0».

Президент Финляндии Александр Стубб по итогам встречи с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте заявил, что североатлантический альянс в современных геополитических условиях возвращается к своей первоначальной задаче - сдерживании угрозы с Востока, в данном случае - со стороны России.

Финский президент считает, что мир может наблюдать за перезагрузкой «НАТО 3.0», когда военный блок формирует мощный военный альянс в условиях имеющейся угрозы с Востока. Он подчеркнул, что в рамках североатлантического альянса союзники имеют понимание об угрозах в сфере безопасности и вызовах, с которыми придётся столкнуться.

Стубб отметил, что Финляндия активно принимает участие в совершенствовании командных структур НАТО. Так, например, Хельсинки вместе с Соединёнными Штатами Америки и другими странами Северной Европы работают над формированием Объединённого командования в Норфолке, где будет создан мощный сухопутный компонент. Помимо этого финские власти обсуждают со Швецией создание передовой группировки войск для усиления северного фланга НАТО.

Александр Стубб акцентирует внимание на том, что членство Финляндии в североатлантическом альянсе делает её не «потребителем безопасности», а её поставщиком, учитывая производственные мощности военных заводов страны.