Вашингтон подтвердил свою политику по этому поводу.

Несмотря на призывы украинских властей разрешить Вооружённым силам Украины наносить удары вглубь российских территорий американским оружием, в Соединённых Штатах Америки по-прежнему выступают против такого решения. Великобритания также воздерживается от разрешения на удары Storm Shadow вглубь России без аналогичного решения со стороны Вашингтона.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны Соединённых Штатов Америки в комментарии изданию «РИА Новости» подтвердил, что Вашингтон по-прежнему придерживается своей политике, в рамках которой установлены ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия. Отмечается, что Пентагон не желает пересматривать свою политику по данному поводу из-за угрозы эскалации.

Ранее российский президент Владимир Путин уже предупреждал, что нанесение ударов вглубь российских территорий будет означать прямое вмешательство стран Запада в российско-украинский конфликт, поскольку Киев не имеет возможности самостоятельно наводить западные ракеты. На фоне этого заявления были приняты поправки в ядерную доктрину, которые предполагают, что ядерное оружие может быть применено в отношении неядерного государства, поддерживаемого ядерной державой.