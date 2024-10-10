Остальная часть рынка принадлежит иномаркам, в частности китайским машинам.

Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин в интервью изданию «Российская газета» рассказал, какая сейчас ситуация на российским автомобильном рынке. Он сразу подчеркнул, что глобально ситуацию может оценивать как положительную.

По его словам, в России закончился дефицит машин, а предложение опережает спрос, то есть автомобилей больше, чем необходимо. Как утверждает топ-менеджер компании, в этом году может быть продано 1,7 - 1,75 миллионов автомобилей, но 60% рынка приходится на китайские модели. Что касается обещаний «АвтоВАЗ», то тут Костромин сообщает о их выполнении: удалось полностью покрыть спрос в сегменте «B», причём компания готова предложить рынку даже больше, если это будет необходимо.

Однако Костромин признал, что, меряя рынок деньгами, доля российской автомобильной марки Lada составляет всего лишь 11%. Остальные средства «вымываются» из России в Китай, хотя в идеале всё должно работать наоборот. Иначе говоря, только одна десятая часть россиян задумывается над покупкой отечественного автомобиля, когда остальные отдают предпочтение иномаркам.

Подводя итоги по продажам «АвтоВАЗ» за год, Дмитрий Костромин рассказал, что компания уверенно идёт к продаже 500 тысяч автомобилей, когда в прошлом году продано было 350 тысяч российских машин. На следующий год рост продаж компания не прогнозирует, учитывая то, как ключевая ставка влияет на спрос и бизнес. Основная задача на 2025 год - закрепить текущую цифру в продажах. В то же время он акцентирует внимание на том, как в Китае субсидируется автомобильный рынок, благодаря чему местные компании имеют больше ресурсов.