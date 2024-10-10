Средства будут потрачены на поставки оружия в этом году.

В августе министерство обороны Германии было вынуждено отказаться от заключения новых контрактов на производство оружия для Вооружённых сил Украины, поскольку все выделенные под эту цель средства были израсходованы. Однако немецкому оборонному ведомству всё же удалось добиться выделения дополнительного финансирования в этом году на ещё 400 миллионов евро, которые потратят на военную помощь Киеву.

По словам немецкого генерала Кристиана Фройдинга, ответственного за оказание поддержки Украине, благодаря данному финансированию удастся реализовать в этом году ещё порядка пятидесяти проектов. Он добавил, что только на прошлой неделе Бундесверу удалось передать украинской армии два зенитно-ракетных комплексах IRIS-T SLM и SLS, а до конца года поступят ещё две единицы системы противовоздушной обороны. Помимо этого немецкие власти планируют успеть поставить «двухзначное число» боевых машин пехоты и танков, а также «пяти-шестизначное число» боеприпасов для артиллерии.

Фройдинг подчеркнул, что всё это говорит об отсутствии усталости в Европе, когда речь заходит об оказании помощи Украине. Он напомнил, что во время встречи Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом стало известно о планах Соединённых Штатов Америки выделить 8 миллиардов долларов дополнительного финансирования на поставки оружия в этом году.