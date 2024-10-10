Таким образом украинские власти могут привлечь средства для инвестирования в собственный ОПК.





С 2022 года на территории Украины был запрещён экспорт военной продукции. Обусловлено данное решение необходимостью покрывать потребности собственной армии, которая начала вести активные боевые действия. На протяжение двух лет никто не обсуждал возможность отмены введённого запрета, но теперь, по всей видимости, может быть принято иное решение.

Издание Financial Times пишет, что украинские власти рассматривают отмену запрета на экспорт оружия, чтобы осуществлять поставки производимых в стране беспилотных летательных аппаратов за рубеж. Объясняется это тем, что Киев ограничен в закупке беспилотников у собственных производителей и не может обеспечить достаточных инвестиций для эффективного развития оборонно-промышленного комплекса.

Как утверждает украинский депутат Александр Мариковский, если запрет на продажу оружия будет снят, местные компании получат возможность искать доход и инвесторов в Европе, других частях мира. По его подсчётам, налаженный экспорт дронов позволит привлечь в государственный бюджет Украины до 20 миллиардов долларов - как раз этой суммы не хватает. Полученные средства также можно будет задействовать для заключения большего количества оборонных заказов для Вооружённых сил Украины.

Мариковский подчеркнул, что из-за наложенного запрета на экспорт военной продукции, местные производители сталкиваются с трудностями. Более того, эти трудности отражаются и на государстве. В пример он приводит основанную в 2014 году компанию Ukrspecsystems, которая перенесла своё производство в Польшу, чтобы осуществлять экспорт дронов за рубеж. Примечательно, что налоги компания теперь платит уже в польскую казну.