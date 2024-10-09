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Nacvark
Нетаньяху сообщил о ликвидации преемника лидера «Хезболлы»
Преемник преемника была также был ликвидирован.

После того, как лидер ливанской шиитской группировки «Хезболла» был ликвидирован, его на посту сменил двоюродный брат Хашим Сафи ад-Дин. Однако не прошло и недели, как появилась информация о ликвидации нового главы ливанских шиитов. Изначально израильские власти не подтверждали информацию, поскольку не удостоверились в успешности своей операции.

Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всё же подтвердил, что Хашим Сафи ад-Дин был ликвидирован 4 октября. Более того, вместе с ним был ликвидирован ещё один человек, который должен был стать преемником ликвидированного лидера «Хезболла». Министр обороны страны Йоав Галант также назвал организацию ливанских шиитов «группировкой без лидера», поскольку даже «преемник преемник лидера» был ликвидирован.

По словам главы израильского правительства, сейчас «Хезболла» как никогда слабее, чем за все прошлые годы.

На текущий момент Армия обороны Израиля продолжает военную операцию на юге Ливана, нанося массированные обстрелы по военной инфраструктуре «Хезболлы» и вступая в наземные сражения с представителями боевого крыла группировки, прорывая новые участки ливано-израильской границы.

#израиль #хезболла #ливан #нетаньяху
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