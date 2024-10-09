Теперь финансовые организации следующие три года будут платить дополнительные налоги.

Среди стран-участников НАТО действует финансовое требование от союзников по военному блоку, предполагающее, что их расходы на оборону должны составлять не менее 2% от ВВП. Далеко не все участники североатлантического альянса соблюдает данное требование, но в странах Балтия динамика военного финансирования лишь растёт, стремясь уже к 3% от ВВП.

Министерство финансов Латвия планирует ввести дополнительный налог на прибыль финансовых учреждений, который будет действовать следующие три года. Предполагается, что таким временным решением Рига планирует компенсировать растущие расходы на оборону. Вероятнее всего, в будущем правительство рассчитывает на рост доходов от постоянных налогов, чтобы покрывать оборонные расходы без временных мер.

По словам министра финансов страны Арвила Ашераденса, внесённый в парламент закон поможет обеспечить привлечение дополнительных ресурсов, которые обеспечат финансовые потребности Латвии в вопросе национальной безопасности. Латвийские власти рассчитывают привлечь при помощи данного налога дополнительные 93 миллионов евро в 2025 года, а также около 85 миллионов евро в следующие два года.

На текущий момент законопроект о дополнительном налогообложении стоит на голосование парламента. После его должен подписать латвийский президент Эдгарс Ринкевичс.