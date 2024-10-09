Как утверждает французский генерала Бертран Тужуз, теперь у Парижа есть обозначенный противник - Россия.

Издание Politico сообщает о планах Вооружённых сил Франции провести ряд военных учений, направленных на подготовку к военному противостоянию с Россией. В частности в мае французские военные примут участие в крупных военных учениях в Румынии под наименованием Dacian Spring 2025, которые должны оценить готовность быстрой перегруппировки войск на восточный фланг НАТО.

Командующий Сухопутным командование французской армии в Европе генерал Бертран Тужуз утверждает, что до этого Париж лишь «играл» в настоящие боевые действия. Сейчас же есть чётко обозначенный противник, к противостоянии с которым готовят французские солдаты. Он отметил, что запланированные в мае учения Dacian Spring 2025 являются стратегическим сигналом.

В материале Politico подчёркивается, что с 2022 года армия Франции прошла глубокую трансформацию, чтобы подготовить себя к боевым действиям на подобие тех, что происходят сейчас на украинских территориях. По данным издания, военное командование страны получило от НАТО директиву, требующую к 2027 году подготовиться к развёртыванию на восточном фланге одной боеспособною дивизии, включая логистические пути её снабжения.

Dacian Spring 2025 как раз таки поставят перед Францией задачу перебросить тысячи военнослужащих на восточный фланг за десять дней, преодолев проблемы логистики. Отработка подобных манёвров необходимо, чтобы армия имела оперативную готовность в случае, когда ситуация потребует экстренной переброски сил.